Avellaneda: Hombre de 64 años a las piñas contra un delincuente que le robó su auto

Un hombre de 64 años se resistió con manotazos y piñas al ataque de un joven delincuente que le robó su auto a la salida de un supermercado chino en Sarandí, en el partido de Avellaneda.

La víctima se resistió a los manotazos contra el delincuente, que tardó varios segundos en realizar la maniobra delictiva debido al accionar del anciano de 64 años. Además de manotazos, forzó la puerta del vehículo para que no se lo puedan robar. “Si tenía 10 años menos no me lo llevaban” dijo la víctima.

Los delincuentes eran dos, pero sólo uno accionó, lo atacó cuando estaba apunto de subir al vehículo, allí lo empujó, lo tiró al piso y le sacó sus llaves. El hombre conocido como Pepe se levantó rápidamente e intentó impedir el robo de su auto con manotazos y forzando la puerta del conductor. El otro delincuente que se situaba en una moto ubicado en la vereda de enfrente, cuando vio que la víctima se defendió, huyó.

El hombre habría cumplido ayer los 64 años, luego de revivir la situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad expresó que “actué porque me di cuenta que no llevaban armas. Por último agrego que “uno hace las cosas sin pensar”.