Recomendaciones: Una comedia romántica ideal para ver este finde en casa

En detalle Dirección – 9.0 Guión – 8.5 Fotografía e iluminación – 9.0 Actuación – 9.0 Diseño de sonido – 9.0

Estadísticamente, ¿cuáles son las probabilidades de que dos desconocidos que se encuentran por casualidad en un aeropuerto, terminen juntos? Esa es la pregunta a la que intenta dar respuesta La probabilidad estadística del amor a primera vista (Love at first sight), el último estreno de Netflix dirigido por Vanessa Caswill.

“Les aclaro que ésta no es una historia de amor. Es una historia sobre el destino, o sobre las estadísticas, depende con quién hables…” es la frase que da inicio a la película basada en la novela homónima de Jeniffer E. Smith, mientras sigue los pasos de Hadley (Haley Lu Richardson, también productora de la película), una estadounidense que acaba de perder su vuelo a Londres que la llevaría al casamiento de su padre, por llegar 4 minutos tarde al aeropuerto. Hadley vive atareada, es desordenada y nunca tiene batería, pero ninguna de estas tres cosas parece ser un problema para ella, mucho menos cuando a causa de su celular apagado, conoce a Oliver (Ben Hardy), un británico que espera su vuelo, también para ir a Londres, y le ofrece su enchufe para cargarlo.

Por arte de magia, del destino o de las estadísticas, Hadley y Oliver no sólo terminan tomando el mismo vuelo, sino que viajan sentados uno al lado del otro. Y como toda clásica romcom (comedia romántica), su atracción se basa fundamentalmente en la diferencia:Befreél es todo lo contrario a ella, ordenado, estructurado, fanático obsesionado de las matemáticas y las estadísticas, y además, inglés. El flechazo es inmediato, y durante un vuelo de más de seis horas, los dos protagonistas aprovechan para exprimir al máximo cada segundo y conocerse todo lo que puedan antes de que la llegada al aeropuerto de Londres divida sus destinos: el de ella una boda, y el de él, un funeral.

Con un conocido aire a Before sunrise, la primera de la trilogía que funciona como uno de los máximos exponentes del género romántico, donde los protagonistas se enamoran en un viaje en tren, La probabilidad estadística del amor a primera vista ancla su premisa en un amor que surge en un aeropuerto y se desarrolla en un viaje de un país a otro. La película dirigida por Vanessa Caswill elude las pretensiones que a veces pueden perjudicar a las comedias románticas, y profundiza en lo sensible de la simpleza. Ahí radica su valor, en la construcción atrapante y emocionante que evita satisfactoriamente caer en los idas y vueltas intrincados del drama a través obstáculos inmensos que impiden que los personajes logren estar juntos: los giros de esta película están dados nada más ni nada menos que por lo circunstancial, por los desencuentros del tiempo, del espacio y de la realidad, en un relato que tiene lugar solamente en el transcurso de un día.

Es así como la llave que deben encontrar los protagonistas para estar juntos, no está en otro lugar que en ellos mismos, y está premisa está puesta en palabras desde un primer momento por el tercer personaje más relevante de la película, la narradora que rompe la cuarta pared para contarnos esta historia, y oficia de hada madrina del siglo XXI (Jameela Jamil): “El destino sólo puede ser destino si uno decide que lo sea”.

El recurso de romper la cuarta pared a través de un narrador que le habla directamente al espectador mirando a cámara es cada vez más utilizado en las producciones cinematográficas y las series, la más reconocida del último tiempo es Fleabag (Prime Video). Ya no es especialmente un elemento innovador, pero sí es una novedad su utilización en el género romcom, y en esta película, además tiene el plus de que quien lo lleva a cabo no es ninguno de los protagonistas, sino un personaje que oscila entre lo diegético y lo no diegético del relato, contándole al espectador esta historia, a la vez que interviene con pequeñas acciones para alterar a favor de los protagonistas, el cauce de su destino.

La probabilidad estadística del amor a primera vista es una película tierna y sencilla de las que no abundan en las plataformas. Un film que trata la vida, la muerte, el amor y el desamor con una naturalidad y una franqueza llamativas para este tipo de producciones, acompañada de una musicalización que acompaña cada momento, y actuaciones magníficas que enaltecen una hermosa historia de amor.