Algunos de los aumentos que llegan en noviembre

El año está cerca de finalizar pero los aumentos no ceden. Noviembre es un mes que llega con subas en muchos servicios; entre ellos, colegios, telefonía e internet. Los combustibles no estarán ajenos a esta situación, aunque aún no se conoce el número.

Colegios

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 11% promedio a instituciones educativas privadas a partir del mes que viene. El último incremento fue autorizado en septiembre pero en muchas instituciones esta suba se acopló a la cuota de octubre.

Combustibles

El 31 de octubre se termina el congelamiento y se espera una fuerte suba de los valores de los distintos combustibles. De hecho, YPF implementó la semana pasada una suba del 5 por ciento en sus productos, pese al acuerdo.

Telefonía e internet

Las empresas de cable, telefonía e internet llegaron acordaron realizar ajustes mensuales hasta fin de año y el servicio llegará con una suba del 4,5 por ciento a partir del mes que viene. Habrá otro aumento en diciembre.

Prepagas

Si bien se acordó un congelamiento en el precio de las cuotas de medicina prepaga hasta fin de noviembre, hay usuarios que quedan por fuera. Se trata de quienes tienen ingresos mensuales superiores a 2 millones de pesos brutos o son propietarios de dos o más inmuebles. También quedarán alcanzados quienes no completaron la declaración jurada. El aumento será del 10,98 por ciento.

Personal doméstico

Aquellos que tienen trabajadores domésticos, ya sea para el cuidado de niños o limpieza, deberán abonar en noviembre una mejora salarial del 12 por ciento sobre la base del salario de septiembre. Habrá otro ajuste del 10 por ciento en diciembre.