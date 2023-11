Ladronas, un estreno de acción con dosis de comedia para ver en casa

En detalle Una experiencia divertida y entretenida, una propuesta que logra no aburrir al espectador hasta el final. Dirección – 8.0 Guión – 7.0 Fotografía e iluminación – 8.5 Actuación – 8.0 Diseño de sonido – 7.0

Ladronas, película francesa dirigida y protagonizada por Mèlanie Laurent, es uno de los últimos estrenos originales de Netflix y cuenta la historia de Carole, una ladrona profesional que cansada de vivir huyendo, decide retirarse del rubro, pero no sin antes llevar a cabo un último y peligroso atraco.

Carole, interpretada por la directora Mèlanie Laurent (estrella de Bastardos sin gloria) es una criminal de alto nivel que trabaja desde su adolescencia llevando a cabo atracos, robos, estafas, y cualquier evento de este tipo, que su jefa le encargue. Actualmente, su compañera de misiones es Alex, interpretada por Adèle Exarchopoulos (conocida por el film La vida de Adele), una tiradora experta. Juntas conforman una dupla estereotípica: Carole es profesional, centrada y seria. Conserva la calma ante todo, y tiene la capacidad y el gran valor de poder pensar en frío. Esto hace que su trabajo sea extraordinario, y cada misión, sumamente prolija. En cambio, Alex, es todo lo opuesto, su carácter adolescente la vuelve impulsiva, impredecible y temperamental. Necesita vivir las cosas con adrenalina, no sólo en su trabajo sino también en su vida personal, por lo que todo el tiempo está buscando enamorarse. Alex le brinda a Carole la cuota divertida que necesita, y Carole ayuda a bajar a Alex a tierra.

Ya entrando en su cuarta década, Carole toma una difícil decisión: quiere retirarse de la vida criminal para transitar sus próximos años alejada de todo y en paz. Pero su jefa, a quien apodan La Madrina (Isabelle Adjani), no está muy de acuerdo con esto, ya que Carole es la delincuente más profesional con la que va trabajado, la única en la que confía, y a la que definitivamente le interesa retener en su círculo. Durante toda la película, se presenta una puja constante en la que Carole le explicita que se va a retirar tras un último atraco, y La Madrina, aunque no se lo diga, le hace saber que no se lo va a dejar tan fácil. Finalmente el acuerdo parece ser una última misión, en la que Carole, Alex, y Sam (Manon Bresch), la nueva conductora que reclutan, deben robar un cuadro muy costoso que se exhibe en una galería de arte.

Ladronas (Voleuses en su idioma original) lleva poco tiempo en el catálogo de Netflix y ya ha pasado por todo tipo de críticas, que en su mayoría, terminan concluyendo en que “le falta”. Pero contrario a lo que piensa la crítica, el film de Mèlanie Laurent es todo lo que dice ser: una película de acción y entretenimiento dirigida y actuada por mujeres. No promete nada que no cumpla en sus casi dos horas de duración, y se suma cómodamente a la lista de películas de acción protagonizadas por mujeres, que merecen un universo aparte.

Las referencias a otras obras de este estilo son claras, desde Oceans 8 hasta Los ángeles de Charlie, donde se detiene para replicar algunos detalles casi a la perfección: una jefa de la que poco sabemos y que aparece en cortos momentos, a quién poco se le ve la cara, y cuyo nombre desconocemos, y un grupo protagonista conformado por tres mujeres que se diferencian estéticamente: una rubia, una castaña y una afro. Cada una se destaca en lo suyo y se diferencian ampliamente entre sí, complementándose a la perfección para formar un grupo que tiene el poder y la capacidad de hacerle frente a cualquier varón o grupo de varones armados.

Ladronas es una experiencia divertida y entretenida, una propuesta que logra no aburrir al espectador hasta el final. Tiene momentos de comicidad muy álgidos, generalmente liderados por el personaje de Alex y sus cruces con Sam, y regala una ambientación muy agradable de ver, cargada de variedad de paisajes increíbles de principio a fin, y que también es capaz de emocionar hasta hacer escapar alguna lágrima.