Casación confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas a Pablo Grillo

La Justicia confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas agravadas ocasionadas al fotoperiodista Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso en marzo de 2025. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes el recurso de queja presentado por la defensa y dejó firme la decisión que ya había sido avalada en instancias anteriores.

El tribunal, integrado por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma, declaró inadmisible la presentación contra la confirmación del procesamiento por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en concurso real con abuso de armas agravado, reiterado en cinco oportunidades. En el fallo, los magistrados sostuvieron que “existe doble conformidad judicial” y que la defensa “no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal” que habilite la instancia extraordinaria.

El hecho investigado ocurrió el 12 de marzo de 2025 durante una marcha en defensa de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Según la reconstrucción judicial, Guerrero se encontraba junto a un camión hidrante de la Policía Federal en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís cuando efectuó varios disparos con una pistola lanzagases marca “Federal y Halcón”. A las 17:18:05, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros, en posición de cuclillas, tomando fotografías.

Las pericias balísticas y los análisis de videos aportados por medios y por el colectivo “Mapa de la Policía” concluyeron que el disparo fue efectuado de manera casi horizontal, con una inclinación de 1,5°, y no en parábola hacia arriba como establecen los protocolos. El impacto provocó fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos que requirieron múltiples cirugías, incluida una craneoplastía bilateral. Tras recibir el alta médica, Grillo se presentó como querellante en la causa y continúa con tratamiento por las secuelas neurológicas y motoras derivadas del hecho.