El día después de la tormenta: 5.000 hogares sin luz en Lomas de Zamora

Unos 5.000 hogares de Lomas de Zamora sufrieron cortes de luz. Vecinos reportaron varias zonas inundadas en el distrito.

Unos 5.000 hogares de Lomas de Zamora sufrieron cortes de luz. Vecinos reportaron varias zonas inundadas en el distrito.

El alivio en cuanto al descenso de la temperatura que trajo la tormenta tiene como contrapartida que miles de hogares se encuentran sin luz en el distrito de Lomas de Zamora, donde también se reportaron inundaciones y barrios anegados por el temporal.

El reporte de vecinos indica que se inundó el paso bajo nivel de 9 de Julio, en Temperley, una de las localidades más afectadas por la caída de agua. También hubo complicaciones en Carlos Tejedor, Juncal, Almirante Brown y Condarco.

La zona de Lomas de Zamora también se vio afectada. Uno de los vecinos, residente en Güemes, entre Cerrito y Riobamba, alertó por anegaciones en la zona. El agua llegó a superar el cordón de la vereda, al igual que en otros casos.

Ahora bien, el temor por las inundaciones pasó y dio paso a un problema que se repite con las tormentas: se multiplican los cortes de luz, que se extienden por horas.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informaba esta mañana sobre más de 7.000 cortes de luz, de los cuales 5.000 usuarios corresponden a Lomas de Zamora. En rigor, el ENRE informa sobre 1.919 cortes en Llavallol, pero se suman 3.082 de distintos barrios no identificados por el organismo.

Asimismo, indica que son 1268 los hogares sin luz en la zona de Adrogué, partido de Almirante Brown.