Adorni contrató un buffet de abogados para su defensa

La decisión se conoció en medio del avance judicial que busca esclarecer el financiamiento de los traslados y posibles irregularidades vinculadas al caso.

La decisión se conoció en medio del avance judicial que busca esclarecer el financiamiento de los traslados y posibles irregularidades vinculadas al caso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató un abogado en el marco de la causa que investiga su vuelo en avión privado a Punta del Este. La decisión se conoció en medio del avance judicial que busca esclarecer el financiamiento de los traslados y posibles irregularidades vinculadas al caso.

Se trata del estudio del letrado Matías Ledesma, de Ledesma y Asociados, según confirmaron fuentes oficiales. La causa se tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, donde la Justicia también analiza otros viajes realizados por el funcionario, con foco en el origen de los fondos utilizados.

Días atrás, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de recolectar documentación sobre los vuelos entre Buenos Aires y Punta del Este realizados durante el feriado de Carnaval. En ese marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se secuestró información contable, comercial y bancaria.

La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existieron delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos. En paralelo, el expediente se amplió para incluir nuevos vuelos y operaciones, mientras se analizan registros y movimientos económicos. Las últimas pruebas y testimonios incorporados podrían complicar la situación del funcionario y aumentan la presión sobre el Gobierno en un caso que sigue sumando capítulos.