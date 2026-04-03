Pascuas con aumentos: los productos típicos suben más del 60% en un contexto de consumo débil

Los productos de Pascuas registran fuertes aumentos interanuales, con subas que superan el 60% en algunos casos, impulsadas por el encarecimiento de insumos clave y costos operativos, en un escenario de consumo estancado y leve recuperación.

Los productos de Pascuas registran fuertes aumentos interanuales, con subas que superan el 60% en algunos casos, impulsadas por el encarecimiento de insumos clave y costos operativos, en un escenario de consumo estancado y leve recuperación.

Los productos de Pascuas muestran este año incrementos significativos que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores. Según un informe de la consultora Focus Market, las subas más marcadas se dieron en las tradicionales roscas: la de 500 gramos aumentó un 63%, pasando de $8.000 a $13.000. En tanto, la rosca de 900 gramos llegó a $25.000 (+52%) y la de 400 gramos alcanzó los $5.150 (+47%), consolidando una tendencia alcista generalizada.

Desde la consultora explicaron que el aumento no responde a una mayor demanda, sino a la suba de costos de insumos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate. A esto se suman mayores costos operativos —salarios, energía y logística— y una menor escala de producción por la caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. “En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

En paralelo, los huevos de Pascua también registraron incrementos importantes en todas sus presentaciones. El paquete de 24 “mini eggs” subió un 49% (de $6.690 a $9.990), mientras que el huevo sorpresa de 150 gramos aumentó un 45%. Otros productos como el huevo de 17 gramos (+40%), el de 20 gramos (+38%), el de 110 gramos (+28%) y el de 55 gramos (+27%) reflejaron la misma tendencia. Por su parte, el huevo relleno —que ganó popularidad en los últimos años— trepó un 36%, pasando de $22.000 a $29.900.

Según Di Pace, este comportamiento está vinculado al “shock previo” en el precio internacional del cacao. Durante 2024, este insumo alcanzó valores récord por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, región que concentra más del 60% de la oferta global. Si bien en 2025 y 2026 los precios comenzaron a moderarse, el traslado a los valores minoristas aún se mantiene rezagado.

El pescado, otro producto clave durante Semana Santa, también mostró subas relevantes. El kilo de calamar lideró los aumentos con un 59% (de $7.590 a $11.900), seguido por el filet de merluza (+27%), la milanesa de pescado (+15%) y el kanikama (+9%). Desde Focus Market señalaron que, en el caso del calamar, la suba se explica por una fuerte demanda internacional, especialmente desde China y Europa, que presiona los precios locales pese a una buena temporada de capturas en 2026.