Tormenta y alivio en el Conurbano

Tras los días agobiantes, la temperatura máxima anunciada para este sábado (se repite mañana) es de 20 grados en la zona sur del Conurbano.

Tras los días agobiantes, la temperatura máxima anunciada para este sábado (se repite mañana) es de 20 grados en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo había adelantado, tras la copiosa lluvia del viernes se registraría un descenso de la temperatura. Y así fue. La cortina de agua se desplomó cerca de las 21 y de inmediato se sintió el alivio.

El reporte del SMN indica que este sábado se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 20 grados, pero la mínima se ubicó en los 14.

Asimismo, se repite la marca térmica de 20 grados el domingo de Pascua, pese a que la mínima será de apenas 12. Cielo mayormente nublado para el último día del fin de semana largo.

En tanto, el lunes será de esos días que nadie quisiera arrancar, al descanso de cuatro días (para los afortunados que no deben trabajar los feriados o días no laborables) se suma la lluvia. El organismo anuncia precipitaciones de principio a fin, con una máxima de 220.