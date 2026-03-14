Exposición de la obra de Pablo Grillo en Lanús

La inauguración de la exposición del trabajo del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el alta de internación, será el próximo martes en un centro cultural.

La inauguración de la exposición del trabajo del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el alta de internación, será el próximo martes en un centro cultural.

Pablo Grillo, el fotógrafo de Remedios de Escalada que fue gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, sigue recuperándose y recibió el alta de la internación. La noticia llega a días de la inauguración de la muestra de su trabajo, en un centro cultural de Lanús.

“Muestra Pablo Grillo Fotógrafo”, se llama la exposición. “A un año de la represión ejercida por el Gobierno Nacional sobre el fotógrafo lanusense Pablo Grillo, llevaremos adelante una muestra de su trabajo en el Centro Cultural Leonardo Favio”, convocan desde el Municipio de Lanús. Desde el martes, a las 18, en avenida 25 de Mayo 131.

📸Muestra PABLO GRILLO FOTÓGRAFO



A un año de la represión ejercida por el Gobierno Nacional sobre el fotografo lanusense Pablo Grillo, llevaremos adelante una muestra de su trabajo en el Centro Cultural Leonardo Favio.



Te esperamos desde el martes 17 de marzo a las 18:00 en… pic.twitter.com/GxMIU5yJQf — Lanús Gobierno (@lanusmunicipio) March 12, 2026

Días atrás, sus allegado, junto a organizaciones de derechos humanos y trabajadores de prensa, realizaron un festival en Plaza Congreso para exigir justicia. Vale recordar, en este punto, que la Justicia confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas agravadas.

Además, la familia informó que a Pablo le dieron el alta de internación y continuará con la recuperación de forma ambulatoria. Agradecieron el acompañamiento y dejaron un mensaje que llena de esperanza: “La solidaridad y la empatía colectiva siempre le van a ganar a la violencia disfrazada de orden”.