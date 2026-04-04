¿Qué se sabe de la campaña de desinformación rusa?

Javier Milei habló de una "red de espionaje ilegal", mientras que la Embajada de Rusia consideró que son "infundadas" las acusaciones respecto a una campaña de desinformación.

Javier Milei habló de una "red de espionaje ilegal", mientras que la Embajada de Rusia consideró que son "infundadas" las acusaciones respecto a una campaña de desinformación.

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, en referencia a una campaña de desinformación rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión.

“Los ´periodistas´ y ´medios´ vinculados a esto son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal“, escribió en X.

Milei se refirio de esa forma a una investigación que s econocó en las últimas horas basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy.

La misma sotiene que una red rusa denominada “La Compañía” buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza. Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para destinar a al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania.

El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal que promovió la gestión Milei y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.

El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reportó los mecanismos de la desinformación rusa en el país.

Por su parte, la Embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina ha emitido un contundente rechazo frente a las recientes investigaciones que señalan la existencia de una presunta operación de influencia y desinformación en el territorio nacional.

A través de un comunicado oficial, la delegación diplomática calificó las acusaciones de “infundadas”, sino que advirtió sobre una maniobra deliberada para fracturar los vínculos bilaterales en un momento crítico de la política exterior argentina