El Barrio Cultural reabre sus puertas en Escalada

El centro cultural de Remedios de Escalada, que se despidió en 2025, reabre hoy sus puertas. Convocan a la comunidad a participar de la jornada.

El centro cultural de Remedios de Escalada, que se despidió en 2025, reabre hoy sus puertas. Convocan a la comunidad a participar de la jornada.

El Barrio Cultural reabre sus puertas. La reapertura será este lunes, desde las 17, en Vidal 3534 de Remedios de Escalada. Se realizará un recorrido artístico por el nuevo espacio.

El evento cuenta con artistas invitados, música en vivo, feria autogestiva, poesía, predicciones, buffet popular y mucho más. “Entrada en puerta a la galera con sugerido $5000”, señalan desde la organización.

Después de una dolorosa despedida, que era más bien un “hasta luego“, el espacio cultural vuelve a abrir sus puertas y lo hace en el mismo barrio.