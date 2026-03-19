Lanús: La línea 119 extiende su recorrido hasta Remedios de Escalada

Finalmente, la línea 119 de colectivos extenderá su recorrido desde su actual cabecera en la estación Lanús hasta la estación Remedios de Escalada del Tren Roca, un cambio que quedó firme tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 15/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

La ampliación del recorrido obedece tanto a un pedido de los vecinos de la zona como a una conveniencia de la empresa operadora de la línea, Microómnibus 45 S.A pues al tener su base operativa en Escalada, la incorporación del nuevo tramo le permite a la empresa prestar servicios en un tramo por el que hasta ahora las unidades debían circular sin pasajeros.

De hecho, la empresa ya había comenzado a cubrir ese tramo unos años atrás, pero debió dar marcha atrás debido a que no contaba con autorización oficial.

La extensión del recorrido había sido impugnada por tres empresas competidoras de la línea -General Tomás Guido, Compañía Andrade y Empresa San Vicente-, todas ellas subsidiarias del poderoso Grupo DOTA, pero las presentaciones fueron desestimadas por las autoridades.

Cabe recordar que la línea 119 es una de las más nuevas de Buenos Aires: comenzó a circular como tal en 2019, sustituyendo a la línea 112, que había desaparecido tras la crisis que afectaba a su entonces operadora, Expreso Lomas.

No obstante, la línea no es la misma: con el cambio de número fue abandonado el tramo Chacarita – Parque Saavedra lo que motivó un reclamo de los vecinos de la zona, que hasta el momento no tuvo respuesta favorable.