Detuvieron a un hombre señalado por un intento de asesinato

La detención se concretó en las últimas horas, pero el ataque tuvo lugar en abril del año pasado en Remedios de Escalada, Lanús.

La detención se concretó en las últimas horas, pero el ataque tuvo lugar en abril del año pasado en Remedios de Escalada, Lanús.

Un hombre fue detenido en las últimas horas, señalado por un homicidio en grado de tentativa que tuvo lugar el 4 de abril del año pasado en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

El aprehendido, de 34 años, es investigado en una causa iniciada por el un ataque en la calle Guido Spano al 1100.

Está imputado por un “homicidio simple agravado por la utilización de arma de fuego en tentativa”, informaron fuentes judiciales. La pena en expectativa es de entre 5 y 16 años.

La orden de detención fue impartida por el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Avellaneda e interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 descentralizada.