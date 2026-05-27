Toma en los colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini resolvieron este martes tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el impacto del ajuste sobre la educación pública.

La decisión fue adoptada en asambleas estudiantiles realizadas durante la jornada, en las que participaron decenas de alumnos de ambas instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Pese a la ocupación, las clases no quedarían completamente suspendidas. De acuerdo con lo acordado en las asambleas, cada estudiante podrá optar por adherirse o no a la medida y, en paralelo, se organizarán clases públicas y actividades abiertas para visibilizar el reclamo.

La toma de los colegios se produce además en medio de un conflicto más amplio dentro del sistema universitario nacional. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes en reclamo de paritarias y mejoras salariales.