La celebración del 25 de Mayo en el sur del Conurbano

Miles de vecinos de la zona sur del Conurbano se acercaron a las distintas plazas que fueron epicentro de festejos por el 25 de Mayo. Música, comidas típicas, desfiles y mucho más.

Lomas de Zamora

“Lomas por la Patria en Comunidad”, fue el evento que convocó a miles de personas en la plaza Grigera, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 8700. Desfile, acto y música.

Lanús

El Día de la Patria tuvo su festejo en el Parque Central Las Colonias. “Más de cinco mil vecinos y vecinas festejaron en familia el orgullo de ser argentinos, con el legado de nuestros próceres como bandera”, precisaron desde la Comuna.

Almirante Brown

Cientos de vecinos de Almirante Brown celebraron un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una gran fiesta patria en la localidad de Rafael Calzada. También hubo una “gran peña patria”.