El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta violeta por niebla en la zona sur del Conurbano. Rige para esta mañana y la del miércoles.

El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Las recomendaciones

Evitá circular.

Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

Encendé las luces bajas y las antiniebla.

Reducí la velocidad.

En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

Mantenete informado por las autoridades.

El pronóstico

La temperatura se moverá entre los 6 y los 16 grados en la zona sur del conurbano, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado este martes. Neblina por la mañana y la noche.

Asimismo, el miércoles se repite la presencia de niebla durante la madrugada y la mañana. La temperatura se moverá entre los 8 y los 15 grados, mientras que el cielo se verá mayormente nublado.

Jueves, viernes y sábado: se anuncian mínimas de 10 y 11 grados, pero la máxima se ubica en 17. Cielo mayormente nublado los primeros días, pero se despejan algunas nubes el fin de semana.