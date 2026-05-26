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Alerta violeta por niebla en la Zona Sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta violeta por niebla en la zona sur del Conurbano. Rige para esta mañana y la del miércoles.

El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Las recomendaciones

  • Evitá circular.
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla.
  • Reducí la velocidad.
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
  • Mantenete informado por las autoridades.

El pronóstico

La temperatura se moverá entre los 6 y los 16 grados en la zona sur del conurbano, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado este martes. Neblina por la mañana y la noche.

Asimismo, el miércoles se repite la presencia de niebla durante la madrugada y la mañana. La temperatura se moverá entre los 8 y los 15 grados, mientras que el cielo se verá mayormente nublado.

Jueves, viernes y sábado: se anuncian mínimas de 10 y 11 grados, pero la máxima se ubica en 17. Cielo mayormente nublado los primeros días, pero se despejan algunas nubes el fin de semana.

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