Temperley recibe a Quilmes en el Teatro de Turdera

Temperley y Quilmes se enfrentarán mañana, desde las 15, en el Estadio Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes se enfrentarán mañana, desde las 15, en el Estadio Alfredo Beranger.

Temperley, que viene de un empate y fue seleccionado para la prueba piloto por la vuelta de los visitantes en el ascenso, recibirá mañana a Quilmes, por la Fecha 9 de la competencia de la Primera Nacional.

El partido se disputará el domingo, desde las 15, en el Estadio Alfredo Beranger de Turdera.

El Gasolero está quinto en la tabla de la Zona B con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y una derrota. El rival está en las puertas de la zona de Reducido y no dejará pasar la chance de meterse.