Temperley, que terminó con uno menos, empató con Midland

Temperley empató 0-0 con Midland fuera de casa, por la Fecha 8 de la competencia de la Primera Nacional. Lorenzo Monti fue expulsado.

Temperley empató 0-0 con Midland fuera de casa, por la Fecha 8 de la competencia de la Primera Nacional. Lorenzo Monti fue expulsado.

Temperley empató sin goles con Midland en el Estadio Ciudad de Libertad, por la Fecha 8 de la competencia de la Primera Nacional. El Gasolero terminó con 10 por la expulsión de Lorenzo Monti y sumó una banda de amarillas.

Nicolás Domingo paró en cancha a Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Valentino Werro (Matías Calzón), Nicolás Ávalos, Franco Benítez (Gabriel Hauche), Gabriel Esparza (Oswaldo Pacheco); Gerónimo Tomasetti (Franco Díaz), Facundo Kruger (Nicolás Molina).

El local salió mejor posicionado y se convirtió en un claro dominador, pese a que no hubo jugadas de peligro para ninguno de los dos. Tomasetti y Domingo fueron amonestados en la primer parte, pero en el complemento se sumaron Mastrolía y Monti.

Los cambios de Temperley fueron en la segunda parte y en varias líneas, con la intención de inclinar la balanza a su favor. Monti vio la amarilla a los 23 y fue expulsado a los 32. Aguiñagalde, Díaz, Angelini y Hauche fueron amonestados en los últimos dos minutos.

“El próximo domingo recibiremos a Quilmes a partir de las 15”, confirmó el Gasolero, que está tercero en la tabla (al cierre de esta edición) de la Zona B con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y una derrota.