Vuelven los visitantes: Temperley será uno de los partidos a prueba, cuándo y a dónde podrá llevar público el Gasolero

Se seleccionaron dos encuentros por fecha de la Primera Nacional para permitir la presencia de ambas parcialidades, y uno de ellos tendrá a Temperley como protagonista.

Se seleccionaron dos encuentros por fecha de la Primera Nacional para permitir la presencia de ambas parcialidades, y uno de ellos tendrá a Temperley como protagonista.

La Asociación del Fútbol Argentino anunció que volverán los hinchas visitantes en la B Nacional a través de una prueba piloto que se implementará en la provincia de Buenos Aires. En este marco, se seleccionaron dos encuentros por fecha de la Primera Nacional para permitir la presencia de ambas parcialidades, y uno de ellos tendrá a Temperley como protagonista.

Según se detalló, el equipo de Turdera podrá contar con el acompañamiento de su gente en el duelo frente a Colegiales en condición de visitante, en Munro. El otro partido elegido será el que disputen Quilmes y Nueva Chicago en el Estadio Centenario. La medida será evaluada por las autoridades para analizar una posible extensión a futuro.

Desde la AFA remarcaron que esta iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre diferentes organismos y autoridades, que vienen coordinando acciones para garantizar que los encuentros se desarrollen con normalidad y bajo estrictas condiciones de seguridad. En ese sentido, destacaron la labor del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y del titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Guillermo Cimadevila.

A través de un comunicado oficial, la entidad también hizo un llamado a los simpatizantes de Temperley, Colegiales, Quilmes y Nueva Chicago para que acompañen la propuesta con responsabilidad. Subrayaron que el comportamiento en las tribunas será determinante para la continuidad de la prueba piloto, que podría sentar las bases para el regreso paulatino del público visitante en el fútbol argentino.

El festejo de Temperley

Por su parte, Temperley celebró la medida en sus redes sociales y confirmó que la gestión fue impulsada a partir de iniciativas encabezadas por el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Además, adelantaron que en los próximos días se informarán detalles sobre la venta de entradas y el cupo disponible para los hinchas que deseen asistir al encuentro en Munro.

🤩🩵 TEMPERLEY PODRÁ LLEVAR VISITANTES A MUNRO



Tras una gestión de Claudio Tapia, Temperley será uno de los clubes en contar con público visitante en el encuentro frente a Club Atlético Colegiales, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Nacional. pic.twitter.com/DjjFBUJMoa — Club A. Temperley (@TemperleyOK) April 8, 2026

“Agradecemos a la AFA, a la comisión directiva de Colegiales y a los organismos de seguridad por hacer posible que nuestra gente pueda acompañar al equipo”, expresaron desde la institución celeste.

Por último, este partido corresponderá a la fecha 10 del Torneo Nacional, donde Temperley visitará a Colegiales el domingo 19 de abril desde las 14 horas.