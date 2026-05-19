Todos los ganadores de los premios Martín Fierro

Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro, en una ceremonia muy emotiva. Todos los ganadores de la jornada.

Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro, en una ceremonia muy emotiva. Todos los ganadores de la jornada.

Los premios Martín Fierro de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se realizaron anoche en el Hotel Hilton. Reconocimiento a lo mejor de la televisión. Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de oro.

Santiago del Moro fue el presentador de la ceremonia y el primer homenaje fue dedicado a América Televisión, pero también fue homenajeado el histórico conductor Enrique Macaya Márquez.

Ángela Torres cantó “Recuérdame” mientras pasaban los nombres de quienes fallecieron durante el año, entre ellos Marcelo Araujo y Luis Brandoni.

Labor periodística femenina: Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)

Cultural / Educativo: Tierras (Telefe)

Panelista femenina: Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)

Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)

Mejor programa musical: La Peña de Morfi (Telefe)

Viajes / Turismo: Por el Mundo (Telefe)

Big Show: Otro día perdido (El Trece)

Cronista / Movilero: Alejandro Guatti, Intrusos (América)

Noticiero diurno: Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Mejor actor: Luciano Cáceres

Deportivo: ACTC Media TV (TV Pública)

Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe)

Brandend Content: Intenciones (B-Play-Telefé)

Mejor Actriz: Gimena Accardi

Interés General: LAM (América)

Reality: MasterChef Celebrity (Telefe)

Director: Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Labor periodística masculina: Rolando Graña, América Noticias (América)

Jurados: Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Producción integral: La Voz Argentina (Telefe)

Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)

Revelación: Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Director no ficción: Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)

Labor humorística: Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)

Labor en conducción femenina: Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Humorístico / de actualidad: Polémica en el bar (América)

Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe)

Entretenimiento: Buenas noches, familia (El Trece)

Mejor ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Periodístico: Opinión pública (El Nueve)

Panelista Masculino: Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)

Labor en conducción masculina: Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)

Mejor programa futbolístico :Mundial de clubes (Telefe)

Programa de servicios (Empate): ADN, Buena Salud (TVP) / Aire de campo (TVP)

Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka