Todos los ganadores de los premios Martín Fierro

Los premios Martín Fierro de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se realizaron anoche en el Hotel Hilton. Reconocimiento a lo mejor de la televisión. Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de oro.
Santiago del Moro fue el presentador de la ceremonia y el primer homenaje fue dedicado a América Televisión, pero también fue homenajeado el histórico conductor Enrique Macaya Márquez.
Ángela Torres cantó “Recuérdame” mientras pasaban los nombres de quienes fallecieron durante el año, entre ellos Marcelo Araujo y Luis Brandoni.
Labor periodística femenina: Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
Cultural / Educativo: Tierras (Telefe)
Panelista femenina: Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)
Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)
Mejor programa musical: La Peña de Morfi (Telefe)
Viajes / Turismo: Por el Mundo (Telefe)
Big Show: Otro día perdido (El Trece)
Cronista / Movilero: Alejandro Guatti, Intrusos (América)
Noticiero diurno: Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Mejor actor: Luciano Cáceres
Deportivo: ACTC Media TV (TV Pública)
Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe)
Brandend Content: Intenciones (B-Play-Telefé)
Mejor Actriz: Gimena Accardi
Interés General: LAM (América)
Reality: MasterChef Celebrity (Telefe)
Director: Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)
Labor periodística masculina: Rolando Graña, América Noticias (América)
Jurados: Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Producción integral: La Voz Argentina (Telefe)
Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)
Revelación: Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Director no ficción: Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)
Labor humorística: Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)
Labor en conducción femenina: Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Humorístico / de actualidad: Polémica en el bar (América)
Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe)
Entretenimiento: Buenas noches, familia (El Trece)
Mejor ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Periodístico: Opinión pública (El Nueve)
Panelista Masculino: Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)
Labor en conducción masculina: Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)
Mejor programa futbolístico :Mundial de clubes (Telefe)
Programa de servicios (Empate): ADN, Buena Salud (TVP) / Aire de campo (TVP)
Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka