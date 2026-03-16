Dolor en el mundo del fútbol: Murió Marcelo Araujo

El relator Marcelo Araujo falleció a los 78 años. Será recordado por sus frases y relatos inolvidables.

El relator Marcelo Araujo falleció a los 78 años. Será recordado por sus frases y relatos inolvidables.

El relator de fútbol Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años luego de estar internado en el último tiempo en Vicente López.

Araujo tuvo una extensa trayectoria como periodista deportivo y se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa “Fútbol de Primera”.

Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una inigualable dupla con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez.

Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva.