¿Cuál fue el motivo de la muerte del Indio?

El resultado preliminar de la autopsia indica que sufrió un ACV hemorrágico y falleció de inmediato.

El resultado preliminar de la autopsia indica que sufrió un ACV hemorrágico y falleció de inmediato.

La autopsia que se practicó sobre el cuerpo del Indio Solari , quien falleció en las últimas horas, determinó que habría tenido un ACV no traumático.

La Fiscalía General de Morón informó que la investigación fue llevada a cabo por el doctor Lucio Rivero de la UFI 2 de Ituazaingo y se basó en los testimonios recogidos, las primeras pericias y el resultado del estudio.

“Se estableció que en horas de la madrugada el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido el Accidente Cerebro Vascular hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento“, continuó el texto

Su cuerpo fue encontrado en el interior de la vivienda por su cuidadora que llegó al hogar y lo ubicó en la pileta. Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.