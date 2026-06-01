Jornada clave en la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Agostina Vega, la nena que era buscada en la provincia de Córdoba, fue hallada muerta el fin de semana. El hallazgo tuvo lugar el sábado, el cuerpo había sido desmembrado. En las próximas horas se dará a conocer el resultado preliminar de la autopsia.

La operación de autopsia comenzó el domingo y finalizó esta mañana, por lo que se espera que hoy, o podría ser mañana, se den a conocer los primeros detalles. ¿Cómo fue asesinada? ¿Fue sometida a un abuso sexual? Son preguntas que se comenzarán a responder con los resultados.

Según se pudo saber, el cuerpo presentaba daños severos en viseras y pérdida de integridad de órganos que dificultaron la operación. No se habrían podido tomar los hisopados tradicionales fundamentales para dar cuenta de un abuso.

“El cuerpo de Agostina va a hablar y nos va a empezar a despejar dudas”, expuso el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien este domingo fue parte de la mesa entre el gobernador Martín LLaryora y familiares de la víctima.

A una semana de denunciada la desaparición de la nena, el cadáver fue hallado en un descampado en el barrio Ampliación Nuevo Ferreyra. El único acusado y detenido por el femicidio es Claudio Gabriel Barrelier.