Juicio por la muerte de Maradona: declaran los forenses a cargo de la autopsia

En la jornada de este martes declaran los profesionales que se encargaron de la autopsia y los análisis histopatológicos del cuerpo de Diego Maradona.

En la jornada de este martes declaran los profesionales que se encargaron de la autopsia y los análisis histopatológicos del cuerpo de Diego Maradona.

Los médicos forenses que se encargaron de la autopsia de Diego Armando Maradona y los toxicólogos que realizaron análisis histopatológicos declararán este martes en el nuevo juicio por la muerte del astro argentino.

Se trata de los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, mientras que los peritos de la Policía Bonaerense son Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

Corasanitti y Casinelli ya habían declarado en el primer juicio (anulado) y coincidieron en que el cuerpo “tenía espuma, livideces, el abdomen tenso y edematizaciones”. A su vez, subrayaron que el deceso pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020.

Casinelli, en tanto, indicó que Maradona falleció como consecuencia de “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y detectó una “miocardiopatía dilatada”.

Todo aquello realizado en el primer proceso, frustrado por el documental, no será contemplado en este nuevo juicio. Las audiencias se llevan a cabo los martes y miércoles, entre las 10 y las 17, en el edificio de la calle Ituzaingó 340.

Este nuevo litigio se realiza a más de cinco años del deceso de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su casa del country San Andrés de Tigre, producto de un paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón.

Además de Leopoldo Luque, están acusados la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.