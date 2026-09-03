Banfield cerró a Adrián Balboa para reforzar su ataque y Troglio ya tiene su refuerzo más pedido

El delantero uruguayo llegará a préstamo por un año desde Nizhniy Novgorod de Rusia, sin cargo y con opción de compra. Será el “9” elegido por el Taladro tras la caída de la llegada de Gonzalo Carneiro.

El delantero uruguayo llegará a préstamo por un año desde Nizhniy Novgorod de Rusia, sin cargo y con opción de compra. Será el “9” elegido por el Taladro tras la caída de la llegada de Gonzalo Carneiro.

Banfield cerró la incorporación de Adrián Balboa para reforzar su ataque de cara a lo que resta de la temporada. El delantero uruguayo llegará a préstamo por un año desde Nizhniy Novgorod de Rusia, en una operación sin cargo y con opción de compra.

La llegada del atacante se concretó luego de que se frustrara la posibilidad de sumar a Gonzalo Carneiro, quien era una de las alternativas que manejaba el club para ocupar el lugar de centrodelantero. Finalmente, Balboa fue elegido para convertirse en el nuevo “9” del equipo.

De esta manera, el delantero tendrá una nueva oportunidad para continuar su carrera en el fútbol argentino y se sumará al plantel para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Con la incorporación de Balboa, Banfield suma una nueva pieza para su ofensiva y busca potenciar su capacidad goleadora para afrontar los próximos compromisos de la temporada. Cabe destacar que El Taladro vendió a su goleador Auzmendi a San Lorenzo y se quedo sin un jugador goleador, por este motivo el pedido de Pedro Troglio a la dirigencia para que Banfield no pelee por el descenso.