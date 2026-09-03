Dylan Aquino deja Lanús y se muda a su nuevo equipo en Europa

Las Inferiores de Lanús volvieron a sonreirle a la economía Granate con una nueva transferencia al fútbol europeo: Dylan Aquino dejó oficialmente el club del sur para convertirse en refuerzo del Union Saint-Gilloise de Bélgica, institución que desembolsó 9 millones de dólares por el pase del extremo de 21 años.

La operación también contempla para Lanús un 15% de plusvalía ante una futura venta del futbolista, por lo que la institución argentina mantiene una participación económica importante sobre el futuro de uno de sus productos surgidos de las divisiones juveniles.

Aquino ya fue presentado por su nuevo club y firmó un contrato por cuatro temporadas, con vigencia hasta mediados de 2030 y una opción para extender el vínculo durante un año más.

El futbolista llegó acompañado por su representante, Tomás De Luca, quien estuvo al frente de las negociaciones que finalmente se cerraron durante los últimos movimientos del mercado europeo. La transferencia representa otro ingreso significativo para Lanús y coloca al atacante dentro del listado de las operaciones más importantes realizadas por el club a lo largo de su historia.

Dylan Aquino llega a Bélgica después de ser campeón con Lanús

El nuevo jugador del Union Saint-Gilloise deja el club argentino después de construir una etapa importante en Primera División. Con la camiseta del Granate disputó 102 partidos, convirtió 12 goles y entregó 10 asistencias, números que reflejan su recorrido desde las Inferiores hasta consolidarse en el plantel profesional.

Además de su crecimiento individual, formó parte de un período exitoso para Lanús. El extremo fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y también consiguió la Recopa Sudamericana 2026 antes de concretar su salto al fútbol europeo.

Ahora comenzará una nueva etapa en una institución que tendrá importantes desafíos durante la temporada. El conjunto belga es uno de los equipos destacados de su liga doméstica y, además de competir por los objetivos de la Jupiter League, tendrá participación en la Europa League.

Lanús vuelve a exportar talento al fútbol europeo

De acuerdo con los valores consignados en el ranking de transferencias, Aquino aparece entre las diez ventas más caras de Lanús. La operación al fútbol belga fue registrada en 7,50 millones de euros, una cifra que lo ubica en el octavo puesto de la clasificación histórica.

El primer lugar pertenece a Lautaro Valenti, transferido al Parma por 10,5 millones de euros. Detrás aparecen Gustavo Gómez, que pasó al Milan por 9,56 millones, y José Manuel López, vendido al Palmeiras por 9,50 millones.

Más abajo se encuentran Sebastián Blanco, Rodrigo Castillo, Julio Soler y Eduardo Salvio. Aquino comparte el registro de 7,50 millones de euros con Miguel Almirón, mientras que Lautaro Acosta completa el top 10 con una transferencia valuada en 7 millones.