Storani convocó a construir una alternativa política “después de Milei” y llamó a un proyecto de unidad nacional

El dirigente radical Federico Storani convocó a participar del encuentro La Argentina después de Milei. Construyendo futuro entre todos, una jornada que buscará avanzar en la elaboración de propuestas comunes entre distintas fuerzas políticas, sociales y académicas y que se realizará este sábado 5 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

La actividad comenzará a partir de las 9.30 en Uriburu 781, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con seis mesas dedicadas a justicia, juventud, democracia y Estado, política internacional, educación y economía.

En un video difundido antes de la jornada, Storani puso el acento en que el encuentro no pretende limitarse a una expresión de rechazo al Gobierno nacional, sino avanzar en la construcción de una propuesta capaz de presentarse como alternativa.

“No se trata solo de condenar a este gobierno desastroso, oprobioso y que entrega nuestro patrimonio. Se trata también de tener propuestas alternativas”, afirmó el exdiputado nacional quien señaló que la diversidad de temas que serán abordados responde precisamente a esa búsqueda y mencionó, entre otros asuntos, la Justicia, el Estado, la democracia y la economía.

La convocatoria, sostuvo, forma parte de una serie de iniciativas que intentan aportar a una construcción política más amplia. En ese sentido, el referente del radicalismo auténtico planteó el objetivo de “contribuir a un esfuerzo” y a “un proyecto de unidad nacional” que pueda transformarse en una alternativa política.

Un debate sobre el escenario posterior a Milei

El encuentro es impulsado por el Foro por una Nueva Democracia, un espacio integrado por dirigentes y organizaciones provenientes de distintas tradiciones políticas que se propone debatir un programa común frente al actual escenario nacional.

El documento que sirve como base para la jornada parte del diagnóstico de una “crisis de sentido” de la política y de representación, en un contexto que los organizadores caracterizan por la inestabilidad política y electoral y por una creciente incertidumbre acerca del futuro.

Desde el Foro cuestionaron el rumbo del gobierno de Javier Milei, al que definen como parte de un proyecto “derechista, antipolítico y antiigualitario”, y plantearon que el desafío opositor no pasa únicamente por resistir sus políticas sino por construir una alternativa democrática con capacidad de ofrecer respuestas sociales y económicas.

En ese marco, los organizadores sostienen que la democracia continúa siendo el principal valor a preservar y diferencian los problemas del sistema democrático de las dificultades que tuvo la política para dar respuesta al deterioro de las condiciones de vida.

“No es la democracia la que se encuentra en deuda con la sociedad, sino que es la política la que no logró estar a su altura”, plantea el texto introductorio de la convocatoria.

Storani debatirá sobre democracia y Estado

La jornada tendrá su apertura formal a las 9.45, con intervenciones de Ariel Lupo, miembro fundador del Foro para una Nueva Democracia e integrante de la Fundación Acción para la Comunidad, y Eduardo Sigal, fundador del Frente Grande e integrante del Espacio Popular.

A las 10 comenzará el panel ¿Será Justicia?, moderado por Gustavo López y con la participación de la abogada y periodista Natalia Volosín y del exdiputado y exfiscal Manuel Garrido.

Media hora más tarde tendrá lugar Juventud y Futuro, coordinado por Silvia Vázquez, con Lucas Tresca y Camila Viahusic.

Storani participará a las 11 del panel Democracia y Estado, que será moderado por Ricardo Alfonsín y contará también con la periodista y escritora Analía Argento.

Tras un intervalo, el debate continuará con Estar en el Mundo, con Esteban Paulón y Diana Tussie; Educación a lo largo de la vida, con Daniel Arroyo y Sandra Ziegler; y Visión Económica, con Claudio Lozano y Lucía Cirmi Obón.

Un programa común como objetivo

Más allá de los paneles, la intención del encuentro será que las distintas expresiones participantes puedan establecer coincidencias, discutir diferencias y consensuar propuestas programáticas y líneas de acción política.

Las conclusiones serán utilizadas para avanzar en la redacción de una carta de compromiso político, pensada como un aporte a la construcción de una alternativa más amplia.

La jornada cerrará desde las 13.10 con las reflexiones de referentes políticos y sociales invitados y con una pregunta que sintetiza el propósito del encuentro: ¿Cómo seguimos?.

La convocatoria reúne a un amplio abanico de agrupaciones y organizaciones, entre ellas Radicalismo Auténtico, Unidad Popular, Libres del Sur, FORJA, Partido Verde, Espacio Popular en el Frente Grande, Progresistas en Red, Red de Prioridades Argentinas, Laboratorio de Políticas Públicas, Fundación Sergio Karakachoff, CEMUPRO y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, entre otras.

Con el título deliberadamente proyectado hacia el futuro, La Argentina después de Milei, el Foro buscará así desplazar parte del debate opositor desde el rechazo al oficialismo hacia una pregunta más compleja: qué proyecto político, económico y social ofrecer para la etapa siguiente.