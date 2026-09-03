Violencia de género: 169 víctimas fatales en Argentina en los primeros ocho meses de 2026

Un total de 169 personas fueron víctimas fatales de hechos vinculados con la violencia de género en Argentina entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el último relevamiento elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que dirige La Casa del Encuentro.

El informe registró durante ese período 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Una de las consecuencias más graves señaladas por la organización es que 203 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de esos crímenes. El 57% de ellos son menores de edad.

El relevamiento volvió a mostrar, además, el peso de los vínculos afectivos en los casos de violencia extrema: el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

El hogar continúa siendo el lugar de mayor riesgo

Según los datos del Observatorio, el 67% de las víctimas fueron asesinadas en su vivienda o en el domicilio que compartían con el agresor, una tendencia que se mantiene en los diferentes informes realizados por la entidad.

Aunque se registraron casos en todo el territorio nacional, Buenos Aires continúa siendo, en números absolutos, la provincia con mayor cantidad de femicidios, seguida por Santa Fe y Córdoba.

Entre las situaciones particulares relevadas, 21 víctimas habían realizado una denuncia previa y diez de los femicidas tenían dictada alguna medida cautelar de prevención.

Además, siete agresores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad; 14 víctimas fueron asesinadas en contextos vinculados con la narcocriminalidad; 13 presentaban indicios de abuso sexual; siete eran migrantes y cuatro estaban embarazadas.

El informe consignó también tres víctimas en situaciones vinculadas presuntamente con prostitución o trata, una perteneciente a pueblos originarios y 26 femicidas que se suicidaron después de los crímenes.

Hubo 349 intentos de femicidio

El Observatorio informó, además, que durante los primeros ocho meses del año se contabilizaron 349 tentativas de femicidio, casos que continúan bajo seguimiento.

De acuerdo con el relevamiento, el 16% de las mujeres que sobrevivieron a esos ataques había realizado previamente una denuncia.

Desde La Casa del Encuentro advirtieron que esas cifras ponen en discusión la efectividad de las medidas de protección y señalaron dificultades persistentes en el acceso de las víctimas a la Justicia.

La entidad consideró que la existencia de denuncias previas y medidas cautelares en algunos casos revela que los mecanismos de prevención resultaron insuficientes para impedir nuevas agresiones.

La OVD atendió a 600 personas durante la feria judicial

El informe incorpora también cifras de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que durante la feria judicial de invierno asistió a 600 personas.

De ese total, 357 denunciaron situaciones de violencia doméstica, un 8% más que durante el mismo período del año anterior. La oficina realizó además 491 evaluaciones de riesgo, lo que significó un incremento interanual del 15%.

Las mujeres de entre 18 y 59 años representaron el grupo más afectado, con el 49% de los casos, mientras que niñas, niños y adolescentes concentraron el 32%.

En cuanto a los vínculos, el 44% de las situaciones involucró a parejas o exparejas, mientras que el 37% correspondió a relaciones filiales.

La violencia psicológica apareció en el 97% de los casos, seguida por la violencia simbólica, con el 58%; física, con el 38%; económica y patrimonial, con el 27%; social, con el 8%; sexual, con el 6%, y digital, con el 2%.

En el 9% de las situaciones relevadas hubo amenazas de muerte y en el 3% se registró presencia de armas.

El equipo médico de la OVD examinó a 70 personas, de las cuales el 61% eran mujeres. En el 81% de esos casos se constataron lesiones, mientras que el 74% presentaba antecedentes de lesiones físicas provocadas en episodios anteriores de violencia.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

A partir de estos datos, La Casa del Encuentro cuestionó la posición del Poder Ejecutivo nacional respecto de la evolución de la violencia contra las mujeres.

La organización contrastó sus cifras con declaraciones del presidente, quien afirmó en una entrevista: “Pulverizamos la violencia contra la mujer” y sostuvo que su administración había trabajado por el bienestar de las mujeres.

Para la entidad, los registros de femicidios, tentativas y denuncias muestran una realidad diferente y requieren políticas públicas sostenidas, cumplimiento de las leyes vigentes y una perspectiva integral en materia de prevención y acceso a la Justicia.

El Observatorio también criticó la adhesión argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, y rechazó que la caída de la natalidad pueda vincularse de manera directa con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En su documento, La Casa del Encuentro reclamó un Estado que garantice la aplicación efectiva de las normas existentes y sostuvo que la violencia de género debe ser abordada como una cuestión de derechos humanos.

“Detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, señaló la organización, que volvió a reclamar políticas de prevención y protección efectivas y el cumplimiento de las leyes destinadas a garantizar el derecho de mujeres y diversidades a vivir una vida libre de violencias.