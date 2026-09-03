Almirante Brown: Llegó una delegación del Vaticano para definir la visita del Papa a Don Orione

El Municipio de Almirante Brown acompañó a la delegación de enviados de la Santa Sede que este miércoles 3 de septiembre recorrió las instalaciones del Pequeño Cottolengo de Don Orione, en la localidad de Claypole. La visita eclesiástica tuvo como objetivo terminar de definir la llegada del Papa León XIV de cara al próximo lunes 9 de noviembre a la obra salesiana, en el marco de su histórica visita a la República Argentina.

La delegación estuvo conformada por el arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, monseñor José García Cuerva; el obispo Raúl Pizzarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); el coordinador de los viajes papales, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda; el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolas Jawtuschenko; junto a Raúl Pizarro, y el secretario de Prevención y seguridad Ciudadana local, Martín Borsetti.

También estuvieron el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso y la Jefa de Asesores del gobernador Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez.

Además, participaron de la recorrida el secretario ejecutivo del Episcopado Argentino; el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Bbanach; además de personal de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, y la secretaria de Culto de la Nación, Agustina Caulo; y los responsables del Pequeño Cottolengo de Don Orione: Fernando Montero, Jorge Silanes y Marcelo Besek.

La visita de la delegación de la Santa Sede a Claypole se produjo luego de un encuentro mantenido entre autoridades del Episcopado y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el que se abordaron distintos detalles relacionados con las actividades previstas durante la presencia del papa en territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Antecedente cercano

Vale recordar que en julio pasado el Pequeño Cottolengo de Don Orione fue sede de una multitudinaria Jornada Multisectorial por la Cultura del Encuentro que se desarrolló con una fuerte presencia de la Iglesia, la Justicia, Universidades, el Municipio de Alte Brown, numerosas comunas bonaerenses y dirigentes de todos los sectores.

En efecto, más de 500 dirigentes políticos, sociales, gremiales, Obispos y miembros de la Iglesia, rectores de Universidades y representantes de la Justicia se reunieron este sábado en el Pequeño Cottolengo de Don Orione en Almirante Brown para participar de la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires.

En esta Jornada. que incluyó el trabajo en comisiones y la redacción y lectura de un documento final, la iglesia reunió a una gran multisectorial para repensar el legado de Francisco y el pensamiento de León XIV de cara a los tiempos actuales.