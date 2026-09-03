Lanús: balearon a una mujer delante de su nieto para robarle el auto

Una mujer fue baleada delante de su nieto durante un violento robo ocurrido en Valentín Alsina, partido de Lanús, donde un grupo de delincuentes la sorprendió cuando se preparaba para salir de su casa y le sustrajo el auto.

El ataque ocurrió cerca de las 7 de la mañana del martes en la zona de Jujuy y Tuyutí, a una cuadra de la avenida Remedios de Escalada de San Martín, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

La víctima, identificada como Graciela, había llegado a su vivienda a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro. Como hacía habitualmente, iba a llevar a su nieto al colegio y posteriormente a su hija al trabajo cuando fue sorprendida por los asaltantes y, mientras uno de ellos intentaba apoderarse del vehículo, otro ingresó a la propiedad y redujo a la hija de la mujer.

El chico ya se encontraba sentado en el asiento trasero del auto cuando uno de los ladrones se puso al volante y, al advertir la situación, la abuela comenzó a pedirles desesperadamente que permitieran bajar al menor tras lo cual uno de los delincuentes la apartó y le apuntó con un arma. Ante la insistencia de la mujer, finalmente le disparó en la pierna izquierda y la dejó tendida sobre la vereda.

En medio de la confusión, el nieto logró abrir una de las puertas, bajar del vehículo y correr hacia la casa. Tras unos segundos pudo ingresar a la vivienda y quedar junto a su madre. La secuencia continuó con la aparición de otro integrante del grupo, que llegó caminando mientras efectuaba disparos al aire. Los asaltantes intentaron entonces escapar con el Gol Trend, aunque el conductor perdió inicialmente el control y chocó contra un poste.

Luego logró retomar la marcha y huyó. Otra cámara registró cómo algunos de sus cómplices debieron correr detrás del auto hasta alcanzarlo a la vuelta, sobre Santiago del Estero, para finalmente escapar todos juntos.

Graciela fue trasladada en un patrullero al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica. Se encuentra fuera de peligro y los profesionales resolvieron no retirarle el proyectil que quedó alojado en su pierna.

“Venía uno totalmente drogado, que no se mantenía en pie, disparando, a los tiros. Y entonces siento un calor acá y dije ‘me la dieron’”, relató la víctima en declaraciones televisivas.

Horas después, efectivos policiales encontraron el Volkswagen Gol Trend abandonado en la zona de avenida Presidente Perón y Crottis, a poco más de tres kilómetros del lugar donde ocurrió el ataque.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Yanina Vanesa Estevez, que ordenó distintas medidas para identificar y detener a los integrantes de la banda.