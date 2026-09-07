Demoras en el tren Roca: la explicación de la empresa

El tren Roca funciona con demoras en el inicio de este lunes. La empresa dio una explicación pero luego informó otra cosa.

El tren Roca funciona con demoras en el inicio de este lunes. La empresa dio una explicación pero luego informó otra cosa.

La empresa Trenes Argentinos informó que el tren Roca funciona con demoras, desde el inicio de la prestación, por problemas operativos. La explicación.

Si bien en un primer momento, la explicación era “problemas operativos”, las quejas de los usuarios de multiplicaron y la empresa dio otra explicación.

“Opera con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas“, informó más tarde.

Una mañana complicada para quienes deben ir a estudiar o trabajar y utilizan el tren Roca como medio de transporte.