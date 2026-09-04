Viernes con buen tiempo en la zona sur del Conurbano

El Servicio Meteorológico anuncia un viernes con buenas condiciones pero baja la temperatura el fin de semana.

El Servicio Meteorológico anuncia un viernes con buenas condiciones pero baja la temperatura el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este viernes se presenta con buenas condiciones en la zona sur del Conurbano. Pese al arranque frío, sensación térmica de 3.3 grados, la temperatura llegará a los 18 en el marco de una jornada con cielo algo nublado.

El fin de semana baja la temperatura. Así lo indica el organismo en su reporte matutino: la mínima anunciada para el sábado es de 6 pero llegaría a los 14; el domingo la mínima esperada es de 0 y la marca térmica llegaría a los 11. Cielo parcialmente nublado.

El frío se queda el lunes, cuando la temperatura se movería entre los 3 y los 13 grados, con cielo algo nublado, pero luego comienza una remontada que llegará a su punto máximo el jueves, con 13 de mínima y 20 de máxima.