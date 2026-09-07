Qué dijo el Cottolengo Don Orione por la eventual visita del Papa

El Cottolengo de Claypole sería uno de los lugares a visitar por el Papa León XIV, que llegará al país en noviembre.

El Cottolengo de Claypole sería uno de los lugares a visitar por el Papa León XIV, que llegará al país en noviembre.

El Papa León XIV visitará en noviembre la Argentina y uno de los lugares en los que haría pie es el Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown. “Se abre la alternativa de ser elegidos como reflejo vivo de una de las expresiones de caridad de la Iglesia”, señalaron.

“Con mucha alegría, queremos contarles que esta semana recibimos la visita de la comitiva de evaluación del Vaticano en nuestra casa. Su presencia tuvo como objetivo analizar la viabilidad de la posible visita de nuestro querido Papa León XIV, a nuestra comunidad”, informaron.

El Sumo Pontífice llegará a la Argentina en noviembre, donde se quedaría del 8 al 11. “Ante este histórico viaje apostólico, se abre la alternativa de ser elegidos como reflejo vivo de una de las expresiones de Caridad de la Iglesia“, destacaron desde la institución.

La visita de la delegación de la Santa Sede se produjo luego de un encuentro mantenido entre autoridades del Episcopado y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el que se abordaron distintos detalles relacionados con las actividades previstas.

El Cottolengo aclaró que “el cronograma oficial y definitivo depende de la confirmación formal que el Vaticano anuncie en los próximos días”. “Mientras aguardamos las resoluciones de la Santa Sede, invitamos a unirnos en oración, encomendando los frutos de su futura gira pastoral”, reza el mensaje.

Vale recordar que en mayo, el Cottolengo emprendió una cruzada por donaciones ante la situación dramática que vive por el ajuste en discapacidad del Gobierno de Javier Milei.