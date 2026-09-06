Lanús ganó sobre el final ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

El Granate se impuso 1-0 con un gol agónico de Carlos Izquierdoz, a los 44 minutos del segundo tiempo, por la octava fecha del campeonato. Con la victoria, el equipo de Mauricio Pellegrino llegó a los 10 puntos en la Zona A.

El Granate se impuso 1-0 con un gol agónico de Carlos Izquierdoz, a los 44 minutos del segundo tiempo, por la octava fecha del campeonato. Con la victoria, el equipo de Mauricio Pellegrino llegó a los 10 puntos en la Zona A.

Lanús consiguió una victoria agónica ante Defensa y Justicia y se impuso 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino fue superior durante buena parte del primer tiempo, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador y terminó sufriendo durante el complemento.

El único gol del partido llegó a los 44 minutos del segundo tiempo. Después de un tiro libre al punto del penal, Carlos Izquierdoz aprovechó un rebote y definió de primera. Su zurdazo pegó en su propia pierna derecha, cambió de dirección y sorprendió al arquero Matías Borgogno para convertirse en el 1-0 definitivo.

Durante la primera etapa, Lanús tuvo las situaciones más claras, aunque sin generar demasiado peligro. Sasha Marcich exigió a Borgogno con un tiro libre a los 18 minutos, mientras que Allan Wlk tuvo una buena oportunidad tras un pase filtrado y Eduardo Salvio probó con una volea en el cierre del período. En el complemento, Defensa y Justicia logró equilibrar el trámite y estuvo cerca del empate.

En el quinto minuto de descuento, el Halcón tuvo la última gran posibilidad con Leandro Fernández, luego de una pelota parada en la que también había subido Borgogno. Sin embargo, el delantero definió ante Nahuel Losada, quien respondió con una gran atajada sobre su poste derecho para asegurar el triunfo de Lanús. Con los tres puntos, el Granate quedó noveno en la Zona A con 10 unidades, mientras que Defensa es cuarto con 14. En la próxima fecha, Lanús visitará a Deportivo Riestra el lunes 14 de septiembre a las 19, mientras que Defensa y Justicia recibirá a Gimnasia de Mendoza este viernes 11 a las 17.