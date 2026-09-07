El frío no quiere despedirse en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este lunes y los próximos días en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico para este lunes y los próximos días en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer este lunes el pronóstico para la semana, en la zona sur del Conurbano, y hay algo claro: el frío no quiere despedirse. Este día se presenta con cielo algo nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 3 y los 14 grados.

Asimismo, el martes se presentará con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16, con cielo despejado en la zona sur de Conurbano. La marca térmica llega a los 18 grados el miércoles, pero la mínima es de apenas un dígito.

El mejor día de la semana, en cuanto a condiciones meteorológicas, es el jueves (también se celebra el Día de Lomas de Zamora), ya que la temperatura se moverá entre los 10 y los 20 grados, en el marco de una jornada con cielo parcialmente nublado.

En tanto, el viernes vuelve a haber un descenso de la temperatura: la mínima anunciada es de 10 grados y la máxima será de apenas 15. Cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano, pero no se anuncian lluvias.