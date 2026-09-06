Temperley reaccionó a tiempo, lo dio vuelta ante Colegiales y se ilusiona

Temperley consiguió una victoria fundamental ante Colegiales por 3-1, en una tarde cargada de emociones en el Alfredo Beranger. El equipo dirigido por Nicolás Domingo comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó a tiempo y logró dar vuelta el encuentro para sumar tres puntos importantes en la lucha por los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional.

Colegiales había golpeado sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lucio Castillo aprovechó una imprecisión defensiva y definió con precisión para poner el 1-0. Sin embargo, el Gasolero no se desesperó y continuó buscando el empate. La reacción llegó antes del descanso, cuando Marcos Echeverría apareció con una gran definición luego de una buena jugada colectiva para establecer el 1-1.

En el complemento, Temperley salió decidido a buscar el triunfo y encontró nuevamente en Echeverría a su principal protagonista. El delantero aprovechó una desatención en el área rival tras un gran centro de Franco Benítez y marcó el 2-1 para completar su doblete y desatar el festejo del público gasolero. Sobre el cierre, Lucas Angelini convirtió de penal para sentenciar el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Temperley alcanzó las 49 unidades en la Zona B, se mantiene como escolta de Tristán Suárez, que suma 51, y llega fortalecido a la recta final del campeonato. El próximo compromiso del Gasolero será como visitante frente a Patronato, en busca de otros tres puntos que le permitan continuar prendido en la pelea por los primeros lugares.