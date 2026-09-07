Brown de Adrogué sumó un punto que no hace la diferencia

Brown de Adrogué empató sin goles con Villa San Carlos. En la próxima jornada, recibe a San Martín de Burzaco en el clásico.

Brown de Adrogué empató sin goles con Villa San Carlos. En la próxima jornada, recibe a San Martín de Burzaco en el clásico.

Brown de Adrogué empató sin goles con Villa San Carlos, por la Fecha 34 de la competencia de la Primera B. Homenaje a Lionel Messi, tras su retiro de la Selección Argentina. El equipo tricolor jugará el clásico en la próxima fecha.

La formación de Jorge Vivaldo: Matías Wysocki; Luciano Sánchez, Adriel Ortiz (Guerrero), Carlos Aguirre, Tomás Patrizio; Mariano Pieres, Lucas Cesare (Castaño), Juan Ignacio Silva, Nicolás Meaurio; Matías Sproat (Ferrario), Brandon López (Báez).

La presión y la tenencia de la pelota fueron de Villa San Carlos, pero los intentos al arco estuvieron protagonizados por jugadores del Tricolor en el Estadio Genancio Sálice. A pesar de todo, el partido terminó sin goles. Guerrero fue amonestado.

A los 10 minutos del primer tiempo, el partido se paró para rendirle homenaje a Lionel Messi, quien días atrás anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina, luego de haber conquistado una Copa del Mundo, Copa América (2) y terminó su carrera con la albiceleste como subcampeón del mundo.

Brown de Adrogué acumula 34 puntos (producto de siete victorias, 13 empates e igual cantidad de derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza -31- e Ituzaingó-14-). Por la Fecha 35, el Tricolor recibe a San Martín de Burzaco.