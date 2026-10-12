Más de 200 mil personas visitaron la Feria del Libro de Almirante Brown

Más de 200 mil vecinos de Almirante Brown y de distritos vecinos visitaron durante seis jornadas la 10° edición de la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en la Plaza Brown de Adrogué, consolidándose como el evento cultural más destacado de la región.

Este domingo 11 de octubre una multitud colmó los pasillos de la carpa central de la feria disfrutando de los stands, las actividades y las charlas de personalidades como María O’Donnell, Daniel Balmaceda, Hernán Brienza, Pedro Saborido, Juan Enrique Romero, y las presentaciones de Miguel Rep y de Juan Leyrado personificando a Sarmiento.

Y desde las 22 más de dos mil vecinos vibraron con el cierre de la décima edición de la Feria que estuvo a cargo de Virus que brilló sobre el escenario de la sala Rodolfo Walsh hasta bien entrada la medianoche.

Luego de que durante toda la semana cientos de delegaciones escolares llenaran las carpas de la Feria Internacional del Libro de Alte Brown, el fin de semana llegó el turno a las familias y los grupos de amigos que coparon el recinto.