Arranca la 10° Feria del Libro de Almirante Brown con Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Lalo Mir, María O´Donnell y Virus

Mañana, martes 6 de octubre comenzará la 10° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) que este año contará con la presencia de reconocidos autores y referentes de la cultura como Claudia Piñeiro, Martín Kohan, Felipe Pigna, Pedro Saborido, Juan Leyrado, Jorge Asís, María O’Donnell, Lalo Mir y Víctor Hugo Morales, además de presentaciones de libros, charlas, espectáculos y un cierre musical a cargo de Virus.

Desde la Comuna informaron que esta nueva edición del evento cultural y literario más importante y esperado de la Región se llevará adelante hasta el domingo 11 de octubre e incluirá también la presentación de libros de autores locales, nacionales e internacionales, encuentros con escritores, charlas, talleres y distintas propuestas culturales y artísticas.

Entre los reconocidos escritores, periodistas, artistas y referentes de la cultura que serán parte de la programación 2026 se encuentran Ricardo Gil Lavedra, Claudia Piñeiro, Roberto Caballero, Hugo Alconada Mon, Gonzalo Heredia, Martín Kohan, Elena Santa Cruz, Felipe Pigna, Víctor Hugo Morales, Santiago O’Donnell, Paulo Kablan, y el Gato Silvestre.

También Facundo Pastor, Cecilia Rossetto, Monseñor Lugones, Dolores Reyes, Jorge Asís, Reynaldo Sietecase, Lalo Mir, Esteban Lamothe, Miguel Rep, Adrián Puente, Hernán Brienza, María O’Donnell, Juan Leyrado y Pedro Saborido, además de un show de cierre a cargo de Virus.

La iniciativa, promovida a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y en articulación con las distintas áreas municipales, llega nuevamente en primavera, con carpas renovadas, nuevas propuestas, y con una presencia récord de invitados y actividades con más de 150 charlas de primer nivel y una variada agenda de actividades libres y gratuitas, tanto para vecinos como para contingentes escolares.

Durante los seis días, la feria contará con tres auditorios, uno de ellos especialmente destinado a autores locales, además de un espacio para primera infancia y otro espacio distendido, donde se distribuirán kits sensoriales para acompañar la participación de personas que requieran este tipo de recursos.

Asimismo, habrá un espacio destinado a stands institucionales, con la presencia de organismos de la Provincia de Buenos Aires como el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y Ediciones Bonaerenses, además de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), y Abuelas de Plaza de Mayo.

Al igual que en ediciones anteriores, la feria tendrá también un espacio dedicado al Museo de Malvinas, otro destinado a Ciencia y Tecnología y dos sectores especialmente preparados para los 60 stands de libreros que participarán de esta edición.

Otro de los espacios será el sector de streaming, que contará con la participación de Radio Provincia, la radio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y las radios municipales ALT y Aula Abierta, generando contenidos y transmisiones durante las distintas jornadas de la feria.

Cabe destacar además que en esta edición participarán las repúblicas de Italia, Paraguay e Irlanda, junto con universidades e instituciones de educación superior.

Toda la agenda completa se encuentra disponible en la web de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown a través del siguiente enlace: https://www.educacion.brown.gob.ar/filab