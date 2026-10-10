Virus cierra la Feria del Libro de Almirante Brown

Últimos días para recorrer la Feria del Libro y disfrutar de las actividades. Entrada Libre y gratuita. El cierre será el domingo con la presentación de Virus.

Últimos días para recorrer la Feria del Libro y disfrutar de las actividades. Entrada Libre y gratuita. El cierre será el domingo con la presentación de Virus.

La décima edición de la Feria del Libro de Almirante Brown finaliza el domingo con la presentación de Virus. Últimos días para disfrutar de las actividades, recorrer los stands y presenciar charlas de referentes de la cultura.

Personalidades destacadas de la literatura, el periodismo y la cultura dicen presente hoy y mañana, entre ellos Jorge Asís, Adrián Puente, Reynaldo Sietecase, Miguel Rep y Pedro Saborido. El cierre musical está a cargo de la banda Virus.

La agenda completa se encuentra disponible en la web del Municipio de Alte Brown y de la de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local: https://www.educacion.brown.gob.ar/filab

Principales actividades del sábado

A las 15.15, el periodista Adrián Puente presentará su libro “F1: Una pasión argentina” en el Auditorio Amelia Lapeyrière y hablará también sobre el presente del piloto Franco Colapinto. Más tarde, a las 17.45, Fernando Borroni presentará “Coronados de odio” en el mismo auditorio.

A las 19, el periodista Jorge Asís participará de una charla sobre actualidad en el Auditorio Amelia Lapeyrière, coordinada por Facundo Nejamsky, vicerector de la UNAB (Universidad Nacional Guillermo Brown). A las 19.15, Lalo Mir y Pato Smink presentarán su espectáculo “El tambor y la palabra” en el Auditorio Rodolfo Walsh.

La jornada continuará a las 20.15 con la presentación de “Cabrón”, el libro de Reynaldo Sietecase, en el Amelia Lapeyrière. Y a las 21,15 Julia Zenko presentará su espectáculo de música en vivo cerrando la jornada de sábado.

Las propuestas del domingo y el gran cierre musical

El domingo 11, a las 15.15, Juan Enrique Romero brindará su charla “Cuando la historia ladra o maúlla” en el Auditorio Amelia.

A las 16.30, Hernán Brienza presentará su libro “En contra del bien” en ese mismo espacio, mientras que Miguel Rep y Pedro Saborido presentarán “Charly absoluto” en el Auditorio Rodolfo Walsh.

A las 17.45, Daniel Balmaceda presentará “Los años locos en la Argentina” en el Auditorio Amelia Lapeyrière.

Por su parte, a las 20.45 horas, Pedro Saborido y Miguel Rep volverán a compartir escenario para presentar “Una historia de la felicidad”, también en el Auditorio Amelia Lapeyrière.

El cierre de la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown estará a cargo de Virus, que brindará un importante show desde las 22, en el espacio Rodolfo Walsh.