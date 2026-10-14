El incendio fatal se registró en una vivienda ubicada en Davel y Alverar de Longchamps.

El incendio fatal se registró en una vivienda ubicada en Davel y Alverar de Longchamps.

Un hombre murió al quedar atrapado en un incendio en su vivienda de Longchamps, informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. El siniestro se registró el fin de semana.

Los BVAB informaron que se registraron dos incendios “casi a la misma hora”, en Longchamps y el barrio San José. El primero terminó con una víctima fatal.

El siniestro se registró en una vivienda de la calle Davel y Alvear de Longchamps. “Perdió la vida un hombre al quedar atrapado en medio del fuego”, precisaron las fuentes.

El segundo, ocurrió en una casa de la calle 30 de Septiembre y Chubut del Barrio San José, el cual afectó un ambiente, provocando serios daños.