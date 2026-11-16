

La Justicia habilitó este lunes las tareas de demolición controlada en el lugar donde ocurrió la explosión y el posterior incendio que dejó un muerto y 30 heridos, siete de gravedad, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

Según informó Metrogas a través de un nuevo comunicado oficial, el operativo estará a cargo de “funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús, para permitir la continuidad de los peritajes”.

En este sentido, la Fiscalía interviniente autorizó la reducción a 50 metros del perímetro restringido desde el punto donde ocurrió el siniestro fatal, por lo que “las empresas podrán reconectar los servicios de esas viviendas afectadas”, según señalaron.

La fiscal a cargo tomó esta determinación luego de “una reunión mantenida este mediodía por funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y Metrogas, que coordinaron la distancia de seguridad para rehabilitar servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas”, agregó la compañía distribuidora.

Concluyó el operativo en Lanús por otro escape de gas

Un equipo de Metrogas trabajó en el partido bonaerense de Lanús por la denuncia de un nuevo escape de gas en un operativo se realizó en la calle Hipólito Yrigoyen al 4600, en Lanús, tras un llamado por parte de un vecino. Luego de la primera inspección detallaron que se trata de un caño de baja presión.

Se detalló que el procedimiento es a la altura de la estación Lanús del Tren Roca, aunque desde Trenes Argentinos comunicaron que no está interrumpida la circulación de la línea.

En el lugar hubo un asistente, con un reclamista y un equipo de MetroGAS. Asimismo, trabajaron en la zona denunciada personal de bomberos, defensa civil y del municipio. Además, debido al peligro de explosión, se reforzó y amplió el trabajo en la zona, además de que se evacuó el lugar de forma preventiva. Defensa Civil colocó cinta de seguridad en los alrededores.

Cierre temporal de la Sucursal Remedios de Escalada del Banco Nación

El Banco Nación informa que, por los operativos por una nueva fuga de gas, la sucursal Remedios de Escalada permanecerá cerrada hasta próximo aviso.

Para garantizar la continuidad de los servicios, los clientes podrán dirigirse, en el horario habitual de 10 a 15, a las sedes de Banfield en avenida Alsina al 638, Lanús Este en Anatole France al 1961 y Lanús Oeste sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 4150.

Asimismo, se encuentran disponibles los canales digitales (App “BNA+” y Home Banking), la red de cajeros automáticos y el Centro de Atención Telefónica (0810-666-4444).