Temperley aseguró a dos juveniles: Román Quiroga y León Trebotic firmaron hasta 2029

El Gasolero anunció los primeros contratos profesionales del extremo Román Quiroga y el mediocampista León Trebotic, dos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores que ya debutaron en la Primera División.

El Gasolero anunció los primeros contratos profesionales del extremo Román Quiroga y el mediocampista León Trebotic, dos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores que ya debutaron en la Primera División.

El Club Atlético Temperley continúa apostando a sus divisiones inferiores y oficializó la firma de los primeros contratos profesionales de Román Quiroga y León Trebotic. Ambos juveniles sellaron su vínculo con la institución hasta diciembre de 2029, en reconocimiento a su crecimiento futbolístico y su llegada al plantel superior.

Quiroga, extremo categoría 2007, llegó al Gasolero en 2014 para incorporarse a las categorías preinfantiles. Después de recorrer las distintas etapas formativas del club, este año cumplió el sueño de debutar en la Primera División frente a Deportivo Maipú y logró el campeonato del Torneo nacional de reserva con la camiseta de Temperley.

🩵✍🏻 ¡ROMÁN QUIROGA FIRMÓ SU PRIMER CONTRATO PROFESIONAL!



El extremo, categoría 2007, firmó su primer contrato profesional con el Club Atlético Temperley hasta diciembre de 2029. 📝 pic.twitter.com/1ZlQg25lnA — Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 14, 2026

Por su parte, Trebotic, mediocampista categoría 2006, se sumó a Temperley en 2021, proveniente de Racing Club, para integrar la Séptima División. Al igual que su compañero, en 2026 tuvo su estreno en el primer equipo, en su caso ante Colegiales y hace 4 partidos que ingresa desde el banco de suplentes.

Con estas firmas, Temperley ratifica su apuesta por el desarrollo de futbolistas formados en la institución. Los contratos hasta diciembre de 2029 representan un paso importante en las carreras de ambos juveniles, que buscarán seguir sumando experiencia y consolidarse en la Primera División.