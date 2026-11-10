Temperley recibe a Ciudad Bolívar: cómo conseguir las entradas para el debut en el Reducido

El Gasolero jugará este sábado en el Alfredo Beranger por el inicio del Reducido y el club dio a conocer los valores de las entradas para socios y no socios. Habrá promociones especiales para abonados a platea y beneficios por comprar a través de la aplicación Global Fan.

El Gasolero jugará este sábado en el Alfredo Beranger por el inicio del Reducido y el club dio a conocer los valores de las entradas para socios y no socios. Habrá promociones especiales para abonados a platea y beneficios por comprar a través de la aplicación Global Fan.

Temperley recibirá este sábado a Ciudad Bolívar en el estadio Alfredo Beranger, en el comienzo del Reducido por el ascenso, y ya están disponibles los valores de las entradas para acompañar al Gasolero en su primera presentación como local. El club informó que habrá un bono reducido de $10.000 para todas las entradas y que los precios serán válidos a través de la aplicación Global Fan, donde también se podrán aprovechar promociones exclusivas.

Entradas para los SOCIOS

Para los socios, los valores varían según el sector y la categoría. En 9 de Julio y Biondi, las entradas para caballeros y damas costarán $15.000 en formato físico y $10.000 en digital. En Gilardoni, los precios serán de $50.000 y $45.000, respectivamente, mientras que para jubilados y pensionados tendrán un costo de $30.000 y $20.000. En Pecorelli, los valores serán de $40.000 para la compra física y $35.000 para la digital en caballeros y damas, y de $25.000 y $20.000 para jubilados y pensionados. Los socios infantiles con la cuota al día ingresarán gratis.

Entradas para los No Socios

En cuanto a los no socios, las entradas para 9 de Julio tendrán un valor de $50.000 en formato físico y $45.000 digital para caballeros y damas, mientras que para jubilados y pensionados costarán $30.000 y $26.000. En Biondi, los precios serán de $60.000 y $55.000 para caballeros y damas, y de $40.000 y $36.000 para jubilados y pensionados. En Gilardoni, los valores ascenderán a $100.000 y $90.000 para caballeros y damas, $80.000 y $71.000 para jubilados y pensionados, y $50.000 y $45.000 para menores. Los menores tendrán ingreso gratuito en 9 de Julio y Biondi, mientras que Pecorelli no estará disponible para la venta a no socios.

Beneficios

Además, habrá beneficios especiales para los abonados a platea durante el torneo regular: podrán acceder a Gilardoni y Pecorelli por $20.000, con el bono incluido. Los socios podrán llevar invitados a la popular por $20.000, sin límite de cantidad, mientras que los abonados a platea tendrán la posibilidad de adquirir una entrada para un invitado al mismo valor, también con el bono incluido. Para comprar, los socios deberán ingresar a temperley.accessfan.ar/account e iniciar sesión con su usuario. Ante cualquier inconveniente, podrán comunicarse con Administración o con @temperleysocios. Los no socios podrán adquirir sus localidades desde el enlace disponible en la biografía de las redes oficiales del club.