Comenzó la primera semana de paro universitario y asoma una nueva marcha federal



Las universidades nacionales comenzaron este lunes el paro que se extenderá hasta el viernes 20 de marzo inclusive.

Sin respuesta oficial, las casas de estudio reclaman la reapertura de paritarias, recomposición salarial que incluya a no docentes, el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, incremento presupuestario para las casas de estudio.

Según aducen los docentes universitarios, la pérdida del poder adquisitivo es del 50 %.

También advirtieron por la norma de financiamiento, reglamentada a medias por el Ejecutivo que tras ser sancionada por el Congreso el año pasado, había sido vetada por el Gobierno. Sin embargo, el parlamentó insistió con el expediente y dejó sin efecto el rechazo presidencial.

De todos modos, el Ejecutivo la reglamentó con reparos ya que para su plena implementación, solicitó al Poder Legislativo que especifique el origen de los fondos.

Ante este escenario, las casas de estudio definieron un plan de lucha que comprenderá huelgas en las semanas del 30 de marzo y del 27 de abril, respectivamente.

En tanto, el 23 de abril llevarán a cabo una nueva marcha federal.