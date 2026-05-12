Marcha Universitaria: La Libertad Avanza insistió que se trata de una “Marcha Política Opositora” y defendió el ajuste de Milei

En la previa de una nueva movilización nacional en Plaza de Mayo, el oficialismo calificó la protesta como una “marcha política opositora” y ratificó su rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el espacio libertario insistieron en que la prioridad del Gobierno es sostener el equilibrio fiscal.

En la previa de una nueva movilización nacional en Plaza de Mayo, el oficialismo calificó la protesta como una “marcha política opositora” y ratificó su rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el espacio libertario insistieron en que la prioridad del Gobierno es sostener el equilibrio fiscal.

En la antesala de la cuarta marcha nacional universitaria que se realizará este martes en Plaza de Mayo, el espacio oficialista La Libertad Avanza difundió un duro comunicado contra la protesta convocada por rectores, docentes, estudiantes y gremios universitarios. El texto, compartido en redes sociales bajo el título “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”, volvió a defender la política de ajuste impulsada por el presidente Javier Milei.

En el comunicado, el oficialismo apuntó directamente contra el reclamo por mayor financiamiento para las universidades nacionales y destacó que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno en el marco de la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. Según remarcaron, esa decisión mantiene suspendida la medida cautelar hasta que intervenga la Corte Suprema.

Desde La Libertad Avanza insistieron en que la ley aprobada por el Congreso “nació suspendida” porque, según sostienen, no establecía las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el gasto. De acuerdo al comunicado difundido por el espacio libertario, la aplicación de la norma implicaría una erogación cercana a los 1,9 billones de pesos.

En ese sentido, el oficialismo reafirmó que la prioridad de la administración nacional es sostener el equilibrio fiscal y advirtió que un incremento del gasto público derivaría en “más impuestos o emisión monetaria”, lo que —según señalaron— terminaría generando mayor inflación y pobreza.

El texto también cuestionó a sectores opositores por “instalar” que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar universidades públicas. Frente a esas acusaciones, el espacio libertario aseguró que el Ejecutivo cumple con las transferencias mensuales destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Además, remarcaron que el presupuesto universitario previsto para 2026 aumentó hasta los 4,8 billones de pesos y compararon la situación actual con la gestión anterior, al señalar que durante el último gobierno los fondos se enviaban con demoras de hasta cuatro meses y en un contexto de inflación anual superior al 200%.

La difusión del comunicado se produjo horas antes de una nueva movilización universitaria que promete volver a tensar la relación entre el Gobierno nacional y el sistema educativo público. La protesta tendrá epicentro en Plaza de Mayo y contará con el respaldo de rectores, federaciones estudiantiles, docentes y sindicatos de todo el país.