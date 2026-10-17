La Canasta Crianza sigue aumentando por encima de la inflación

La Canasta Crianza aumentó un 2,21% en septiembre, por encima de la inflación. ¿Cuánto dinero se requiere para mantener a un hijo de hasta 12 años?

La Canasta Crianza aumentó un 2,21% en septiembre, por encima de la inflación. ¿Cuánto dinero se requiere para mantener a un hijo de hasta 12 años?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer la Canasta de Crianza de septiembre y una vez más, se movió por encima de la inflación. La suma de dinero necesaria para mantener a un hijo de hasta 12 años es de $728.850.

A través de un informe titulado: “Valoración mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, precisó que en septiembre para menores de un año se ubicó en $570.832; para los niños de 1 a 3 años, $679.816; de 4 a 5, $579.752; y de 6 a 12, $728.850.

Incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de niños y adolescentes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo necesario para esa actividad.

La canasta que toma InfoRegion para hacer la comparación es la última, la que comprende a los chicos de entre 6 y 12 años. En septiembre fueron necesario $728.850; es decir, unos $15.780 más que el mes anterior (713.070). La suba es del 2,21%, más que la inflación, que fue el mes pasado del 1,9%.

EL AUMENTO EN LO QUE VA DEL AÑO