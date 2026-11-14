La inflación en el Conurbano fue del 2%

El INDEC precisó que la inflación en el GBA fue inferior a la media nacional. Salto de prendas de vestir y calzado.

El INDEC precisó que la inflación en el GBA fue inferior a la media nacional. Salto de prendas de vestir y calzado.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2 por ciento durante octubre en el Gran Buenos Aires, por debajo de la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional, que fue del 2,2 por ciento. “Prendas de vestir y calzado”, el rubro que más se diferenció.

El dato nacional

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor registró un alza mensual de 2,2% en octubre de

2026, y acumuló en el año una variación de 26,3%, precisó el INDEC.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda

En el Conurbano

El informe del organismo indica que el aumento del Índice de Precios al Consumidor fue del 2,0% en el Gran Buenos Aires, frente al 2,2% de la medición nacional.

Hay varios rubros que aumentaron más en el GBA, se destaca “Prendas de vestir y calzado” con una suba del 3,4% en el Conurbano y del 2,2% a nivel nacional; pero también aparecen “Transporte”, 2,2% (2,1% en el nacional); “Comunicación”, 2,1% (2,0); “Bebidas alcohólicas y tabaco”, 0,9% (0,8); “Bienes y servicios varios”, 2,4% (2,3).

Por debajo se movieron “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, 1,9% (2,0); “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 3,1% (4,2); “Salud”, 1,5% (1,7); “Recreación y cultura”, 2,6% (3,3); “Educación”, 1,1% (1,3); “Restaurantes y hoteles”, 0,9% (1,5).

En tanto, solamente uno se mantuvo parejo: se trata de “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, que presenta un alza del 1,4% en ambas columnas.