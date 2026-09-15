La Canasta Crianza sigue subiendo y ya supera los $700.000

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Crianza, que contabiliza el dinero necesario para la crianza de los hijos menores de 12 años, ya supera los $700.000. Los datos de agosto.
Según los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales, dependiendo de la franja etaria.
El relevamiento mide el gasto necesario para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos (alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte) y la valorización del tiempo de cuidado de infantes y niños de hasta 12 años.
La canasta que toma InfoRegion para hacer la comparación es la última, la que comprende a los chicos de entre 6 y 12 años. En agosto, fueron necesario $713.070 por mes ($370.990 en bienes y servicios y $342.080 en tareas de cuidado).
Respecto a julio, el aumento fue de $34.762. Es decir, el aumento mensual fue del 5,12%, muy por encima de la inflación de agosto, que fue del 1,7.