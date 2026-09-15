La Canasta Crianza sigue subiendo y ya supera los $700.000

La Canasta Crianza que mide el INDEC aumentó muy por encima de la inflación en agosto.

La Canasta Crianza que mide el INDEC aumentó muy por encima de la inflación en agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Crianza, que contabiliza el dinero necesario para la crianza de los hijos menores de 12 años, ya supera los $700.000. Los datos de agosto.

Según los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales, dependiendo de la franja etaria.

El relevamiento mide el gasto necesario para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos (alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte) y la valorización del tiempo de cuidado de infantes y niños de hasta 12 años.

La canasta que toma InfoRegion para hacer la comparación es la última, la que comprende a los chicos de entre 6 y 12 años. En agosto, fueron necesario $713.070 por mes ($370.990 en bienes y servicios y $342.080 en tareas de cuidado).

Respecto a julio, el aumento fue de $34.762. Es decir, el aumento mensual fue del 5,12%, muy por encima de la inflación de agosto, que fue del 1,7.